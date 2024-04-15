شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينعى والد وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النادى الأهلى، في بيان رسمي عبر موقعه، والد وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء. وكتب وليد سليمان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم: "إنا لله وإنا إليه راجعون أبي في ذمة الله".

ويعد وليد سليمان من أبرز نجوم الأهلى فى العقد الأخير، حيث ساهم بقوة في تتويج المارد الأحمر بالعديد من الألقاب، القارية والمحلية، ولا تنسى جماهير الأحمر تمسك اللاعب بانتقاله للنادى ورفضه ضغوط إدارة ناديه السابق بتروجت من أجل الانتقال للزمالك.

حقق وليد سليمان مع الأهلي خلال مسيرته 24 بطولة قارية ومحلية؛ 7 بطولات الدوري الممتاز و4 مرات الفوز بـ دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 6 مرات والسوبر الأفريقي 4 مرات ولقب وحيد في الكونفدرالية الأفريقية، فضلا عن مشاركته في تحقيق الأهلي للمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية في مرتين.

وإجمالا شارك وليد سليمان فى 295 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بواقع 16363 دقيقة لعب نجح خلالها فى تسجيل 68 هدفا وصنع 48 هدفا آخر وتلقى 29 كارت أصفر وكارت أحمر وحيد