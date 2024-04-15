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الامارات | جماهير ليفربول تنقلب على محمد صلاح.. "يجب بيعه"

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جوني جبور – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انقلب مشجعو نادي ليفربول الإنجليزي على نجمهم الدولي المصري محمد صلاح، إثر الخسارة التي لحقت بالفريق أمام كريستال بالاس بهدف دون رد، الأحد، ضمن منافسات الممتاز، مطالبين في الوقت ذاته ببيع اللاعب، ووصفه بعديم الفائدة.
ورصد موقع "سبورت بايبل" آراء عدد من مشجعي ليفربول، على منصة "إكس"، في تدوينات طالبات بضرورة التخلي عن محمد صلاح وبيعه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ونشر أحد المشجعين الغاضين على حسابه في "إكس": "الفريق يملك لاعبون عديمي الفائدة في نهاية الموسم، ويجب بيع صلاح ووضع دياز على الدكة، والاعتماد على غابكو"، وأضاف أخر "حان وقت بيع صلاح".
وكتب مشجع ثالث: "يجب التخلص من محمد صلاح بأسرع وقتٍ ممكن".
يذكر أن كل من محمد صلاح ولويس دياز وداروين نونيز، أهدروا العديد من الفرص، في مباراة فشل فيها ليفربول في التسجيل للمباراة الثانية على التوالي على ملعبه، بعدما خسر الثلاثاء الماضي امام أتالانتا الإيطالي بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي.

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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