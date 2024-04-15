الامارات | نجم النصر يكشف عن سبب خروج رونالدو عن طوره في الملاعب السعودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتح نجم فريق النصر السابق، هاشم سرور، النار على قضاة الملاعب في السعودية، بسبب القرارات الخاطئة التي تستهدف دائماً النجم الحالي وأسطورة الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراته أمام الغريم التقليدي الهلال في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وقال سرور عبر حسابه الشخصي في "إكس": "عندما يستفز الحكم لاعب بكثرة الاحتكاك والتصادم في القرارات، والقرارات الخاطئة فإنه يخرج من الملعب حتما، وخصوصاً عندما يتعرض اللاعب للضرب من قبل المدافعين، ويتسببون في أحقيته بالحصول على ضربات جزاء لم يحسبها الحكم ظلماً"، مضيفاً: "هذا بالضبط سيجعل اللاعب يخرج عن طوره، ويفقد السيطرة على نفسه، وهو ما حصل ويحصل بالفعل مع كريستيانو رونالدو، بخلاف إلغاء أهداف صحيحة كلفت اللاعب التعب والمجهود".