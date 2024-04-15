الامارات | "مبابي الصغير" يبهر إنريكي بعد الفوز 11-0

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض الموهبة الشابة إيثان مبابي، وشقيق النجم كيليان مبابي، نفسه نجماً لفريق الشباب في نادي باريس سان جيرمان، لافتاً أنظار المدرب الإسباني لويس أنريكي.

وتألق لاعب الوسط الواعد إيثان بتسجيله لثلاثة أهداف "هاتريك" في الفوز الكاسح الذي حققه فريق شباب النادي الباريسي على منافسه فريق دانكيرك بنتيجة ثقيلة بلغت 11 هدفاً دون رد.

وركزت وسائل الإعلام الفرنسية، أن اللاعب برز في هذه المباراة تحت أنظار انريكي المدير الفني للفريق، خلال تواجده في المدرجات برفقة المستشار الرياضي للنادي لويس كامبوس، إضافة إلى شقيقه كيليان، مع العلم أن إيثان مبابي سبق له التواجد في قائمة مباريات الفريق الباريسي في عدة مرات لهذا الموسم.