جدول ترتيب الدوري المصري قبل قمة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - ينشر موقع الخليج 365، جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل مباراة القمة المرتقبة اليوم الإثنين، بين فريقي الزمالك والأهلي.

وتنطلق مباراة الزمالك والأهلي، في السابعة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة بينهما على استاد القاهرة الدولي.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والأهلي:

1- بيراميدز 29 نقطة

2- إنبي 28

3-المصري 28

4- الاتحاد السكندري 27 نقطة

5- زد إف سي 24 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 23 نقطة

7- الجونة 22 نقطة

8- سموحة 22 نقطة

9- الأهلي 21 نقطة

10-مودرن فيوتشر 21 نقطة

11-طلائع الجيش 21 نقطة

12- الزمالك 18 نقطة

13- البنك الأهلي 18 نقطة

14- الإسماعيلي 18 نقطة

15- بلدية المحلة 16 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 9 نقاط.

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