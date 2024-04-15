شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على المقاولون 1-0 فى الشوط الأول بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى بيراميدز الشوط الأول بالتقدم على المقاولون بهدف نظيف فى المباراة المقامة حالياً ضمن مؤجلات الجولة العاشرة باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وسجل وليد الكرتى لاعب بيراميدز هدف الفريق السماوى الوحيد في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - محمود زلاكا

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

تشكيل المقاولون

محمود أبو السعود في حراسة المرمى وفاروقا نور الدين وأحمد مودي ولؤي وائل ومحمد هاني تريكا ومحمد عنتر وعمار حمدي ومعز افولوا وأحمد الشيمي وأمادو أنياص ومحمد سالم.

ترتيب الفريقين فى الدورى

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 29 نقطة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 16 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 6 مباريات وخسر 8 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.