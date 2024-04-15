شكرا لقرائتكم خبر عن حافة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى ساتاد القاهرة الدولى، منذ قليل، استعداداً لمواجهة الأهلى في المباراة المقرر لها السابعة مساء اليوم، الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دورى nile.

طلب البرتغالى جوزيه جوميز من لاعبى الزمالك تجنب الوقوع في الأخطاء خلال مباراة الفريق المرتقبة الليلة أمام الأهلى، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة فى بطولة الدورى، والتي تقام فى السابعة مساء اليوم.

وشدد جوزيه جوميز على لاعبى الزمالك بضرورة تسجيل هدف مبكر لإرباك الفريق المنافس، وإحباط عزيمتهم من بداية المباراة.

وحرص المدير الفني على معالجة سلبيات لاعبى الزمالك مطالبهم بتنفيذ تعليماته في الملعب، واستغلال أنصاف الفرص والالتزام بالأدوار الدفاعية المكلفين بها من أجل الحفاظ على التوازن في الملعب، مشدداَ عليهم بضرورة مراجعة أخطائهم في المباريات الماضية والتعلم منها من أجل العمل على تلاشيها.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الثانى عشر برصيد 18 نقطة فى جدول ترتيب الدورى، بعدما خاض 12 لقاءً حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 13.