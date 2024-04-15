الامارات | تعرف إلى مدرب برشلونة الجديد بعد رحيل تشافي!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية عن المدرب المنتظر في نادي برشلونة بعد إعلان المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز رحيله عن منصبه في نهاية الموسم الحالي.

وقالت الصحيفة إن إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا تؤيد بقاء تشافي موسماً جديداً لكن في حال أصر على موقفه فإن النادي استقر على البديل وهو المكسيكي رافا ماركيز المدير الفني للفريق الرديف، فيما استبعد المدربين الألمان من قائمة الخيارات المحتملة.

ويحقق فريق الرديف نتائج لافتة مع رافا ماركيز المقرب جداً من أكاديمية لاماسيا ويعرف كل المواهب هناك فضلاً عن حالة التفاهم بينه وبين لابورتا والمدير الرياضي ولاعب الفريق السابق البرتغالي ديكو.

يذكر أن ماركيز كان لاعباً سابقاً في برشلونة وولعب أيضاً لأندية موناكو الفرنسي وهيلاس فيرونا الإيطالي، ومثل المنتخب المكسيكي وكان نجماً فوق العادة له.