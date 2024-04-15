الامارات | بـ10 لاعبين.. الأردن "يصافح" أستراليا في كأس آسيا تحت 23 سنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خيم التعادل السلبي على مباراة منتخب الأردن مع نظيره الأسترالي، اليوم الاثنين، على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في أولى مواجهات كأس آسيا للشباب تحت 23 عاما في قطر.

وسيطر الحذر على أداء الفريقين، مع بعض المحاولات الهجومية المتبادلة، دون أن ينجح أي منهما في هز شباك الآخر.

وأنهى المنتخب الأردني المباراة بعشرة لاعبين لطرد دانيال عفانة في الدقيقة 83 إثر حصوله على الإنذار الثاني.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة الأولى في وقت لاحق اليوم الاثنين منتخب قطر صاحب الأرض مع نظيره الإندونيسي على ستاد جاسم بن حمد.