شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعيد خدمات أحمد هانى أمام الاتحاد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى خدمات أحمد هانى ظهير أيمن الفريق أمام الاتحاد السكندرى، فى المباراة المقرر لها الخميس المقبل، في إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة دورى nile لكرة القدم.

وغاب أحمد هانى عن فريق سيراميكا أمام المصرى البورسعيدى في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

وتعادل فريق المصرى البورسعيدى مع سيراميكا بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما عصر الأحد، باستاد برج العرب ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دورى nile.

افتتح التسجيل لفريق المصري البورسعيدى التونسى معتز زدام في الدقيقة 56 من عمر المباراة،عن طريق تسديدة قوية سكنت مرمى محمد بسام حارس سيراميكا ، قبل أن يدرك أحمد ياسر ريان التعادل لسيراميكا في الدقيقة 86 من تصويبة قوية.

يحتل فريق سيراميكا المركز السادس فى ترتيب دورى nile برصيد 23 نقطة من 16 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 26 هدفا واستقبل 18 هدفا.