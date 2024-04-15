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بيراميدز يهزم المقاولون ويعزز صدارة الدوري المصري

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق بيراميدز على نظيره المقاولون العرب بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الممتاز.

سجل وليد الكرتي وفيستون مايلي ثنائية بيراميدز في الدقيقتين 8، 73 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة وبفارق 4 نقاط عن إنبي والمصري في الوصافة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة.

وبدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - بلاتي توريه -  محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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