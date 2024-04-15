الامارات | منتخب الشباب يتعادل مع نظيره السوري ودياً

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شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتعادل مع نظيره السوري ودياً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل منتخب الإمارات لكرة القدم تحت 20 عاماً مع شقيقه السوري بهدفين لكل منهما في المباراة الودية الأولى، التي جرت اليوم الأثنين في ستاد الحمرية، ضمن استعدادات أبيض الشباب للتصفيات الآسيوية، وسجل هدفي منتخبنا اللاعب عيد الحمادي.
ويلتقي المنتخبان مجدداً يوم الخميس المقبل على ذات الملعب.
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