الامارات | منتخب الشباب يتعادل مع نظيره السوري ودياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل منتخب الإمارات لكرة القدم تحت 20 عاماً مع شقيقه السوري بهدفين لكل منهما في المباراة الودية الأولى، التي جرت اليوم الأثنين في ستاد الحمرية، ضمن استعدادات أبيض الشباب للتصفيات الآسيوية، وسجل هدفي منتخبنا اللاعب عيد الحمادي.

ويلتقي المنتخبان مجدداً يوم الخميس المقبل على ذات الملعب.