طبيعة إصابة فتوح في مباراة القمة أمام الاهلي

كشف مؤمن حسن، معلق مباراة القمة 127، طبيعة إصابة أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي تعرض لها خلال مواجهة الاهلي.

ويلتقي الزمالك نظيره الاهلي، في إطار منافسات المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في الوقت الحالي، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وحتى الآن يتقدم الزمالك بهدف دون مقابل أمام نظيره الاهلي، في الدوري المصري الممتاز، سجله سيف الدين الجزيزي في الدقيقة 44.

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وغادر أحمد فتوح، المباراة في الدقيقة 46 من عمر الشوط الثاني ودخل مصطفى الزناري بدلًا منه، متأثرًا بإصابته.

وأوضح مؤمن حسن أثناء تعليقه على مباراة الاهلي والزمالك، أن أحمد فتوح يعاني من إصابة في العضلة الخلفية.