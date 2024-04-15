دورة برشلونة: نادال يرغب بالاستمتاع بـ "هدية العودة"

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : قال النجم الاسباني رافايل نادال الاثنين إنّ عودته الى الملاعب في دورة برشلونة لكرة المضرب هي "هدية" مشيرا الى رغبته بالاستمتاع بكل لحظة، في ما يتوقعه عامه الاخير في مسيرته الاحترافية.

ولم يشارك نادال، الفائز بـ 22 بطولة كبرى، في أي دورة أو بطولة منذ كانون الثاني (يناير) حينما عانى من اوجاع في الورك خلال دورة بريزبين الدولية.

ويستهل نادال الذي غاب نظريا عن العام 2023 بكامله، عودته الى الملاعب بمواجهة الايطالي فابيو كوبولي الثلاثاء في الدور الاول على الملعب الرئيسي في برشلونة والذي يحمل اسمه.

وانسحب ابن السابعة والثلاثين من دورات عدة آخرها مونتي كارلو للماسترز التي اختتمت الاحد، ويمني النفس الآن بالمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، المفضّلة لديه والتي يحمل لقبها 14 مرة.

ذكريات لا تنسى في برشلونة

وقال نادال في مؤتمر صحافي "اليوم أشعر أنني بحالة جيدة بما يكفي لأكون في الملعب غدًا. إنه أمر مهم جدا. إن القدرة على اللعب مرة أخرى في برشلونة تعني الكثير بالنسبة لي، وهو المكان الذي حققت فيه نجاحًا لا يصدق وحيث لدي ذكريات لا تُنسى".

ولم يخض نادال حامل لقب دورة برشلونة 12 مرة (رقم قياسي) اي مباراة على ملعب ترابي منذ رولان غاروس عام 2022.

وأضاف "على المستوى الشخصي، يُعد التواجد في برشلونة هدية بالنسبة لي. أعتبر وكأن هذا العام هو الأخير لي وأريد الاستمتاع بكل لحظة".

وتابع "عدم قدرتي على المشاركة في مونتي كارلو آلمني، لكن لحسن الحظ تحسنت الأمور"، مؤكدا أنه "واقعي تمامًا" بشأن مستوى لعبه الحالي".

وعلى الرغم من اشارته الى الاعتزال مع نهاية العام الحالي، لم يذكر اللاعب المخضرم عن موعد محدد لانهاء مسيرته.

وتابع نادال "سنواصل المضي قدمًا حتى أشعر بأن الأمر لا يستحق كل هذا العناء".