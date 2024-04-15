الامارات | فوز الوصل واتحاد كلباء على حتا والوحدة في دوري أدنوك للمحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الوصل على حتا 3-0، في لقاء الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين، والذي أقيم اليوم الإثنين، على استاد زعبيل بدبي.

ورفع الوصل رصيده إلى 51 نقطة محافظا على صدارته لجدول ترتيب المسابقة، فيما توقف رصيد حتا عند 5 نقاط وفي المركز الرابع عشر.

جاءت أهداف الوصل عن طريق علي صالح «ق42»، وفابيو ليما «ٌق47»، وهاريس فيروفيتش «ٌق82».

وفي الجولة ذاتها فاز اتحاد كلباء على الوحدة 1-0، في المباراة التي أقيمت على استاد اتحاد كلباء.

وسجل هدف المباراة الوحيد لكلباء، أندريس فومبيرجر «ق44».

ورفع اتحاد كلباء رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع فيما توقف رصيد الوحدة عند 34 نقطة في المركز الرابع.