شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخوض فريق الزمالك مباراته القادمة أمام دريمز الغاني في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز اليوم على منافسه التقليدى الأهلي فى الجولة العاشرة من عمر الدورى المصرى.

وتلقى نادي الزمالك إخطاراً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتحديد موعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم أمام دريمز الغانى بالكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" السادسة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 21 أبريل الجاري موعداً لإقامة مباراة الذهاب بين الزمالك ودريمز الغانى باستاد القاهرة الدولي، على أن تقام مباراة العودة يوم الأحد 28 أبريل في تمام الساعة الرابعة بتوقيت غانا السادسة بتوقيت مصر باستاد بابا يارا في كوماسي.

الزمالك يفوز على الأهلى 2-1 بالدورى

وفاز الزمالك على الأهلي بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية.

تقدم الزمالك بهدف عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 44 وتعادل أحمد عبد القادر للأهلي في الدقيقة 74 قبل أن يضيف الجزيري الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 21 نقطة من 13 نقطة ويحتل المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد الأهلي 21 نقطة من 11 مباراة ويحتل المركز التاسع.

ضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: مصطفى شوبير ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول وكريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وأفشة وطاهر محمد طاهر وعمر كمال وأنتوني موديست

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالى: محمد عواد وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر وأحمد فتوح ودونجا وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وسيف الجزيرى وزيز وناصر ماهر.