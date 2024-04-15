شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا: المنتخب لازم يضم عمر جابر.. أحسن باك يمين في مصر والان مع تفاصيل الخبر

تداخل محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن نادي الزمالك، خلال لقاء تلفزيوني لعمر جابر لاعب الفريق الأبيض، عبر قناة أون تايم سبورت عقب الفوز على الأهلي في الدوري.

وقال شيكابالا: منتخب مصر لازم يضم عمر جابر أحسن باك يمين في مصر.

وأعرب عمر جابر لاعب نادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب النادي الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 21 نقطة من 13 نقطة ويحتل المركز العاشر ، فيما تجمّد رصيد الأهلي 21 نقطة من 11 مباراة ويحتل المركز التاسع.

ضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: مصطفى شوبير ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول وكريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وأفشة وطاهر محمد طاهر وعمر كمال وأنتوني موديست

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالى: محمد عواد وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر و أحمد فتوح ودونجا وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وسيف الجزيرى وزيز وناصر ماهر

تقدم الزمالك بهدف عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 44 وتعادل أحمد عبد القادر للأهلي في الدقيقة 74 قبل أن يضيف الجزيري الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 87.