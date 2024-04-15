شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يسجل ظهوره رقم 100 بقميص الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي حضوره رقم 100 بقميص المارد الأحمر، حينما حل بديلا في لقاء القمة وسجل هدف التعادل لفريقه.

وحمل هدف عبد القادر الرقم 19 للاعب طوال مسيرته مع المارد الأحمر، والأول في لقاءات القمة.

فاز الزمالك على الأهلي بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية.

تقدم الزمالك بهدف عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 44 وتعادل أحمد عبد القادر للأهلي في الدقيقة 74 قبل أن يضيف الجزيري الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 21 نقطة من 13 نقطة ويحتل المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد الأهلي 21 نقطة من 11 مباراة ويحتل المركز التاسع.

ضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: مصطفى شوبير ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول وكريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وأفشة وطاهر محمد طاهر وعمر كمال وأنتوني موديست

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالى: محمد عواد وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر وأحمد فتوح ودونجا وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وسيف الجزيرى وزيز وناصر ماهر.