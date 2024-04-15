برشلونة يسعى لحجز مقعده في نصف نهائي دوري الأبطال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع فريق برشلونة الإسباني إلى حجز مقعده في الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ موسم 2018 / 2019 حينما يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم في إياب دور الثمانية بالبطولة.

ويدخل برشلونة اللقاء ولديه أفضلية بعد فوزه في مباراة الذهاب التي أقيمت بفرنسا 3 / .2

ومنذ أعلن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم، ارتفع أداء الفريق، حيث تفادى الهزيمة في 13 مباراة بجميع المسابقات، وحقق 10 انتصارات.

الأهداف المتبقية

ويأمل مسؤولو برشلونة في إقناع تشافي بالبقاء في تدريب الفريق بعد نهاية الموسم، ولكن تشافي يصر على الرحيل عقب نهاية الموسم. ومع ذلك، يبقى التركيز في الوقت الحالي على تحقيق الأهداف المتبقية هذا الموسم، حيث ينافس برشلونة على لقبين.

وكان رافينيا نجم مباراة الذهاب التي أقيمت في باريس بعد تسجيله لهدفين، فيما سجل أندرياس كريستينسين هدف الفوز في الدقيقة 73.

ويرغب برشلونة في التأهل للدور قبل النهائي لتعويض إخفاقه في الموسمين الماضيين، حيث ودع البطولة من دور المجموعات، كما أن الفريق لم يتمكن من عبور دور الثمانية منذ موسم 2018 / 2019 عندما خسر أمام ليفربول في الدور قبل النهائي.

وكان آخر ظهور لبرشلونة في المباراة النهائية عام 2015 عندما فاز على يوفنتوس ليتوج باللقب.

المواجهات المباشرة

ويتفوق برشلونة في سجل المواجهات المباشرة مع باريس سان جيرمان، حيث حقق الفوز في ست مباريات مقابل أربعة لسان جيرمان، ولكنه تعرض للخسارة 1 / 4 على أرضه أمام الفريق الفرنسي في دور الـ16 في عام 2021.

ويدخل برشلونة المباراة منتشيا بفوزه

1 / صفر على قادش السبت الماضي بالدوري الإسباني، بالإضافة إلى فوز الفريق في آخر أربع مباريات بالدوري.

وفي المقابل، لم يلعب باريس سان جيرمان أي مباراة منذ لقاء الذهاب، حيث ترجع آخر مباراة محلية خاضها ليوم 6 أبريل الجاري عندما تعادل مع كليرمون فوت 1/1، ولكنه مازال يحتفظ بصدارة الدوري الفرنسي بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

واقترب الفريق من التتويج بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، ولكن ما يرغب النادي في التتويج به هو لقب دوري أبطال أوروبا.

صعوبة المهمة

ولم يكن فريق باريس سان جيرمان، بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، مقنعا في دور المجموعات، حيث جمع الفريق 8 نقاط فقط من ست مباريات، ولكنه أنهى مجموعته في المركز الثاني خلف بوروسيا دورتموند، قبل أن يفوز على ريال سوسيداد 4 / 1 في مجموع مباراتي دور الـ16.

وكانت آخر مرة وصل فيها باريس سان جيرمان للدور قبل النهائي في موسم

2020 / 2021، فيما وصل الفريق للنهائي في موسم 2019 / 2020، ولكن في آخر ثلاث مشاركات بالبطولة انتهى مشوار الفريق من دور الـ16 مرتين.

ويدرك الفريق الفرنسي صعوبة المهمة التي تنتظره في مواجهة برشلونة، ولكن هذه هي القرعة التي كان الفريقان يرغبان في التواجد بها، لاسيما وأن الفائز منهما سيواجه في الدور قبل النهائي، الفائز من مباراة دور الثمانية الأخرى التي تجمع بين أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند والتي تقام في نفس اليوم.

نقاط قبل المواجهة: