أتلتيكو بأعصاب هادئة يواجه دورتموند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيكون لدى أتلتيكو مدريد أفضلية بسيطة عندما يحل ضيفا ثقيلا على بوروسيا دورتموند في مباراة الإياب لدوري أبطال أوروبا بعدما فاز في مباراة الذهاب 2 / 1.

ويدخل أتلتيكو مدريد اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لتفوقه في مباراة الذهاب إضافة إلى أن الفريق فاز بآخر مباراتين بالدوري، واحتلاله المركز الرابع بالدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

وفي المقابل يدخل بوروسيا دورتموند المباراة بعد أن حقق فوزا معنويا على بوروسيا مونشنجلادباخ 2 / 1 في آخر مبارياته بالدوري الألماني، ولكن الفريق مهدد بالغياب عن اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وخاصة أنه يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق الأهداف خلف لايبزج.

وسيتطلع بوروسيا دورتموند لتحقيق الفوز على أتلتيكو مدريد، من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب البطولة ليكون لديه فرصة أخرى للعب في دوري أبطال أوروبا حال تتويج باللقب لتضاف لفرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا حال إنهاء الدوري الألماني في المركز الرابع.

ولكن أتلتيكو مدريد لن يكون صيدا سهلا، وخاصة أن الفريق الإسباني يسعى بكل قوته للتتويج باللقب هو الآخر، حيث أصبحت فرصه في التتويج بلقب الدوري الإسباني شبه مستحيلة، كما أنه فشل في التتويج بلقب الكأس.

ويسعى فريق بايرن ميونخ الألماني لإنقاذ موسمه عندما يستضيف فريق أرسنال الإنجليزي غدا في إياب دور الثمانية من البطولة.

ويواجه بايرن ميونخ خطر الخروج خالي الوفاض هذا الموسم، بعدما فشل في الحفاظ على لقب الدوري، الذي توج به في آخر 11 موسما، بعد أن توج باير ليفركوزن بالدوري الأحد، بخلاف خروج الفريق البافاري في وقت سابق من بطولة كأس ألمانيا.

واستقر بايرن ميونخ على إنهاء ارتباطه بتوماس توخيل المدير الفني للفريق، بنهاية الموسم، بعد أن قدم الفريق نتائج مهتزة منذ بداية الموسم، لذلك سيسعى توخيل للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا من أجل منح الجماهير إنجازا جيدا للاحتفال به هذا الموسم.

وانتهت مباراة الذهاب التي جمعت بايرن ميونخ وأرسنال بالتعادل 2 / 2، مما يعني أن الفريقين لديهما الفرص نفسها في التأهل للدور قبل النهائي.