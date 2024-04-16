الامارات | نجم الأهلي يغمى عليه عقب فوز الزمالك بقمة الدوري المصري (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك موقف غير متوقع عقب نهاية المباراة وذلك بعد أن سقط لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، بشكل مفاجئ بعد تعرضه لحالة إغماء عقب انتهاء مباراة فريقه الأهلي ضد غريمه الزمالك المؤجلة من الجولة العاشرة في الدوري المصري.

وعقب إطلاق الحكم إبراهيم نور الدين صافرة نهاية المباراة، سقط محمود كهربا على الأرض، واندفع نحوه بعض لاعبي الفريقين، وتدخل الجهاز الطبي للأهلي الذي نجح في إسعاف كهربا سريعا حيث استعاد اللاعب وعيه ووقف على قدميه مجددا قبل مغادرته الملعب.

وكان الزمالك قد حقق فوزا مثيرا على الأهلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي، وشارك فيها كهربا، كبديل في الدقيقة 90.

وعقب فوز الزمالك صعد إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة من 13 مباراة، وهو نفس رصيد الأهلي التاسع لكن من 11 مباراة.