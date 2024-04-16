تشيلسي يكتسح إيفرتون بسداسية في الدوري الإنجليزي

تمكن فريق تشيلسي، من اكتساح نظيره إيفرتون، اليوم الاثنين، في منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” موسم 2023 – 2024.

وتواجه تشيلسي وإيفرتون، على ملعب “ستامفورد بريدج” في إطار منافسات الجولة المذكورة، حيث فاز تشيلسي بستة أهداف دون رد.

جاء هدف تشيلسي الأول عن طريق بالمر، في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 18، وفي الدقيقة 29، وضع الدولي الإنجليزي ثالث أهداف تشيلسي، و”الهاتريك” له.

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وجاء الهدف الرابع عن طريق السنغالي نيكولاس جاكسون، في الدقيقة 44 من عمر الشوط نفسه.

وواصل كول بالمر تألقه من جديد بعدما سجل الهدف الرابع له والخامس لفريقه، في الدقيقة 64 من ضربة جزاء.

وأنهى سداسية نادي تشيلسي، اللاعب ألفي جيلكريست، في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 49 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.