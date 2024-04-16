6 أرقام قياسية لـ كول بالمر بعد سداسية تشيلسي.. تخطى محمد صلاح

قاد كول بالمر، لاعب وسط تشيلسي، فريقه للفوز على إيفرتون، بعد تسجيله أربعة أهداف، اليوم الاثنين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تمكن فريق تشيلسي، من اكتساح نظيره إيفرتون، اليوم الاثنين، في منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” موسم 2023 – 2024.

وتواجه تشيلسي وإيفرتون، على ملعب “ستامفورد بريدج” في إطار منافسات الجولة المذكورة، حيث فاز تشيلسي بستة أهداف دون رد.

وسجل بالمر، خلال هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، 20 هدفًا متساويًا مع النرويجي إيرلينج هالاند، في ترتيب قائمة هدافي البريميرليج.

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أرقام تاريخية لـ بالمر بعد “سوبر هاترك” في مرمى إيفرتون

أصبح بالمر أول لاعب، يسجل أكثر من 20 هدفا في جميع البطولات، منذ إيدين هازارد، موسم 2018-2019.

بات الدولي الإنجليزي، أول لاعب يسجل أكثر من 20 هدفا في أول موسم له مع تشيلسي منذ دييجو كوستا.

ويعتبر بالمر أول لاعب في تاريخ تشيلسي يسجل على ملعبه “ستامفورد” بريدج في 7 مباريات متتالية.

أصبح النجم الإنجليزي، ثاني لاعب في الموسم يسجل “2 هاتريك” بجانب فيل فودين لاعب مانشستر سيتي، وأحرز بالمر الهاتريك الأول له ضد مانشستر يونايتد.

أول لاعب يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

وأحرز بالمر هاتريك مثالي ويعني تسجيله بالقدم اليمنى واليسرى والرأس، وبالإضافة إلى ذلك فسجل أيضا من ركلة جزاء.