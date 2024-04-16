موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد أتلتيكو مدريد لخوض مواجهة الإياب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني.



وكان أتلتيكو مدريد قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدها ملعب "ميتروبوليتانو" معقل الروخيبلانكوس.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد

تنطلق مباراة بوروسيا دورتموند أمام أتلتيكو مدريد في التاسعة من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "سيجنال إيدونا بارك" معقل الجراد الأصفر الألماني.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد

تُنقل مواجهة بوروسيا دورتموند أمام أتلتيكو مدريد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة خلال المواسم الماضية بشكل حصري في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

