الامارات | بالمر يزاحم هالاند على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد النجم الواعد كول بالمر فريقه تشيلسي إلى الفوز بنتيجة كبيرة على إيفرتون ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل لاعب وسط "البلوز" كول بالمرأربعة أهداف "سوبر هاتريك"، منها ثلاثية في أول 30 دقيقة من مباراة فريقه أمام إيفرتون في "البريميير ليغ" على ملعب ستامفورد بريدج، ليصعد النجم الإنجليزي إلى صدارة هدافي الدوري برصيد 20 هدفاً مزاحماً النرويجي إيرلينغ هالاند.

وأحرز بالمر الهدف الأول بعد 13 دقيقة عندما راوغ غاريد برانثويت بتمرير الكرة بين قدميه وتبادلها مع نيكولاس جاكسون، ثم أطلق تسديدة مباشرة من حافة منطقة الجزاء في مرمى الحارس جوردان بيكفورد.

وبعدها بخمس دقائق، سجل الهدف الثاني حيث تصدى بيكفورد لتسديدة جاكسون لتتحول نحو بالمر الذي وضعها في الشباك الخالية بضربة رأس.

كما أهدى بيكفورد الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 29 حين اعترض بالمر تمريرة حارس إيفرتون ليسدد ببراعة بقدمه اليمنى، وهي القدم الضعيفة، من فوق حارس مرمى إنجلترا.

وهذه هي الثلاثية الثانية توالياً لبالمر في ستامفورد بريدج بعد أن سجل ثلاثة أهداف، بما في ذلك هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع، في الفوز 4-3 على مانشستر يونايتد في الرابع من أبريل الجاري.

وسجل بالمر 22 هدفاً حتى الآن هذا الموسم ليصبح أول لاعب في تشيلسي يتخطى 20 هدفاً في الموسم منذ إيدن هازارد في موسم 2018-2019.

وسجل جاكسون أيضاً في الدقيقة 44 ليتقدم تشيلسي 4-0 في الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني، عاد بالمر إلى هز شباك منافسه في الدقيقة 64 من علامة الجزاء، قبل أن يختتم ألفي جيلشريست مهرجان أهداف "البلوز".

وبهذا الفوز العريض، رفع تشيلسي رصيده إلى 47 نقطة في المركز التاسع مع مباراتين ناقصتين، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 27 نقطة في المركز الـ16، بعد خصم 8 نقاط من رصيده بسبب مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.