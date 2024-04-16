شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يدعم أحمد عيد بعد إصابة الركبة: فى انتظار عودتك والان مع تفاصيل الخبر

وجه الحساب الرسمى للنادى المصرى عبر فيس بوك رسالة دعم إلى أحمد عيد ظهير أيمن الفريق البورسعيدى، والذى تعرض مؤخراً لإصابة فى الركبة خلال مشاركته أمام سيراميكا.

ونشر حساب المصرى صورة لـ أحمد عيد عبر فيس بوك وعلق "فى انتظار عودتك يا عيد".



المصري

وبدأ أحمد عيد ظهير أيمن النادى المصرى، برنامجه التأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى للنادى البورسعيدى برئاسة الدكتور محمود الشحات، ومن المقرر أن يعود اللاعب بعد 4 أسابيع على الأقل، ليكون جاهزاً للمشاركة مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد باريس، التى تنطلق أغسطس المقبل، حيث يعتبر أحمد عبد من العناصر الأساسية فى المنتخب الأولمبى.

وأكدت الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسى والتى خضع لها أحمد عيد، إصابة اللاعب بجزع من الدرجة الثانية فى الرباط الداخلى للركبة، وذلك عقب تعرض اللاعب لكدمة قوية خلال مباراة المصرى وسيراميكا، وتسببت فى استبدال اللاعب خلال الدقائق الأولى من الشوط الأول للمباراة.

ويحتل النادى المصرى المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 28 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو المصري 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفاً آخر.