تحديد موعد النسخة الجديدة من بطولة كأس السوبر السعودي

استقرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ممثلة برئيس قطاع العمليات كارلو نهرا، على موعد النسخة الجديدة من بطولة كأس السوبر المحلي.

وأكدت صحيفة الشرق الأوسط، أن الرابطة أرسلت خطابًا إلى الأندية السعودية، بشأن روزنامة الموسم الجديد 2025.

وأوضحت أنه في حال حدوث أي تغيير على المشاركات الخارجية للمنتخب السعودي الأول أو الأندية المشاركة في مسابقة الدوري فإنه سيتم إعادة جدولة المباريات إذا لزم الأمر.

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وأشارت إلى أن بطولة كأس السوبر السعودي سوف تقام مطلع الموسم الجديد، وتحديدًا خلال يومي 14 و17 من شهر أغسطس المقبل.

فيما تبدأ أولى جولات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد يوم 22 من الشهر ذاته، بينما تقام ثاني الجولات خلال الفترة 27 وحتى 29 من الشهر ذاته.

جدير بالذكر أن الهلال كان قد توج بلقب السوبر السعودي النسخة الأخيرة على حساب الاتحاد.