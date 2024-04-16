"مدرب تشيلسي يدخل في مشادة مع الصحفيين".. ما التفاصيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

دخل مدرب تشيلسي، ماوريسيو بوتشيتينو، في مشادة مع الصحفيين عقب المؤتمر الصحفي لمباراة البلوز وإيفرتون بالدوري الإنجليزي.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن المدرب الأرجنتيني دخل في مشادة مع الصحفيين بسبب أسئلتهم المتكررة حول خلاف اللاعبين على تنفيذ ركلة الجزاء.

وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي، قال المدرب الأرجنتيني للصحفيين في إشارة إلى ركلة الجزاء: "تحدثنا طوال اليوم عن شيء واحد".

وبينما كان على وشك مغادرة الغرفة، استدار بوكيتينو نحو الصحفيين ليكرر: "لقد طرحتم جميعًا سؤالًا واحدًا في المؤتمر الصحفي".

وأشار أحد الصحفيين إلى أنه ربما كانت هناك أسئلة مختلفة وشيكة لو استمر المؤتمر الصحفي لفترة أطول.

وتابع بوتشيتينو: "كل سؤال كان بهذه الطريقة (حول حادثة ركلة الجزاء)".

الجدير بالذكر، فاز البلوز على إيفرتون بسداسية نظيفة، ضمن مواجهات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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