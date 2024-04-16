الامارات | رسالة اشبيلية للزمالك.. "من عاصمة الأندلس إلى ملوك ديربي القاهرة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ نادي إشبيلية الإسباني، فريق الزمالك بفوزه على غريمه الأهلي بنتيجة 2-1، الاثنين، في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ونشرت الحساب الرسمي لنادي إشبيلية على "إكس" تغريدة التهنئة مرفقة بصورة لأسطورة اشبيلية سرخيو راموس وكتبت عليها: "من عاصمة الأندلس إلى ملوك ديربي القاهرة، تهانينا للفارس الأبيض نادي ‫الزمالك الفوز بالديربي العريق".

يذكر أن الزمالك تغلب الأهلي بثنائية رائعة للمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، فيما أحرز هدف الأهلي أحمد عبد القادر.