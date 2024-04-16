الامارات | رسالة اشبيلية للزمالك.. "من عاصمة الأندلس إلى ملوك ديربي القاهرة"

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شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة اشبيلية للزمالك.. "من عاصمة الأندلس إلى ملوك ديربي القاهرة" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ نادي إشبيلية الإسباني، فريق الزمالك بفوزه على غريمه الأهلي بنتيجة 2-1، الاثنين، في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ونشرت الحساب الرسمي لنادي إشبيلية على "إكس" تغريدة التهنئة مرفقة بصورة لأسطورة اشبيلية سرخيو راموس وكتبت عليها: "من عاصمة الأندلس إلى ملوك ديربي القاهرة، تهانينا للفارس الأبيض نادي الزمالك الفوز بالديربي العريق".
يذكر أن الزمالك تغلب الأهلي بثنائية رائعة للمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، فيما أحرز هدف الأهلي أحمد عبد القادر.
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