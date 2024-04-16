الامارات | برشلونة وباريس سان جيرمان.. عودة "النجمين" لتشكيلة العملاقين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتركز الأنظار اليوم الثلاثاء (الساعة 11:00 بتوقيت الإمارات) على قمة برشلونة وضيفه باريس سان جيرمان في ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" لحم بطاقة مؤهلة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت لمصلحة برشلونة بنتيجة 3-2 في ملعب "حديقة الأمراء في باريس.

وتشهد مباراة اليوم عودة نجم باريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي الذي غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإيقاف في وقت كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن جديد برشلونة للمباراة بعودة صانع الألعاب الإسباني بيدري للعب أساسياً.

وتالياً تشكيلة الفريقين الأساسية للمباراة..

تشكيلة برشلونة

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيغن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، باو كوبارسي، رونالد أراوخو ، جول كوندي.

خط الوسط: بيدري، إلكاي غوندوغان، فرينكي دي يونغ.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

تشكيلة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديز، ميلان سكرينيار، ماركينيوس، أشرف حكيمي.

خط الوسط: فيتينيا، فابيان رويز، وارن زاير إيمري.

خط الهجوم: برادلي باركولا، كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي.