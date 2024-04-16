الامارات | تعرف إلى عقوبات الزمالك عقب الفوز على الأهلي في الدوري المصري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرضت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات على الزمالك المصري عقب الفوز على الأهلي في قمة الدوري المصري والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد، كما أعلنت الرابطة عقوبات أيضا على مباراة المصري ضد مودرن فيوتشر.

وخسر المصري أمام مودرن فيوتشر بنتيجة 2-1، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من عمر الدوري، كما فاز الزمالك على الأهلي بالنتيجة ذاتها في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، والتي أقيمت مساء أمس على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وقررت رابطة الأندية إيقاف حسين سيد حسين علي لاعب فريق المصري مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذازين في نفس المباراة، كما أصدرت الرابطة قرار بتوقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه وذلك لسحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.

إضافة إلى إيقاف عمرو أبو العز مدير إداري نادي الزمالك لمدة مباراتين وذلك بسبب سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة، إضافة إلى عدم مصاحبة مصطفى حسين "ميلا" عامل فريق الزمالك في المباريات لمدة أربعة مباريات لتعمده سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.