الامارات | احتفالات الزمالك بالفوز على الأهلي بقيادة شيكابالا (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك المصري احتفالات لاعبي الزمالك المصري عقب الفوز على الأهلي بنتيجة 2-1 في القمة 127 التي جمعت الفريقان في استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة 10 للبطولة.

وتساوى الفريقان عند النقطة 21 في جدول ترتيب البطولة مع أفضلية لفريق الأهلي الذي يملك 6 مباريات مؤجلة مقابل 4 مؤجلات للزمالك.

وعقب نهاية المباراة واطلاق صافرة النهاية انطلق قائد الفريق شيكابالا، الذي غاب عن المباراة ليقود احتفالات فريقه أمام الجمهور الأبيض في المدرجات وسط فرحة غامرة من لاعبي الزمالك وجمهوره بالفوز الذي تحقق في المباراة وحصد 3 نقاط ثمينة في مشوار البطولة.