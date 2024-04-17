موسم الرياض شريك رسمي للمجلس العالمي للملاكمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي آل الشيخ، توقيع شراكة رسمية بين موسم الرياض والمجلس العالمي للملاكمة (WBC).

وأكد آل الشيخ أن هذه الشراكة تأتي امتدادا للجهود التي يبذلها موسم الرياض في الوصول بقطاع الترفيه في المملكة إلى ما يطمح له الجميع، مشيرا إلى أن هذه الشراكة سيكون لها أثر كبير في لعبة الملاكمة، حيث تعد WBC أحد أهم وأعرق المنظمات الرسمية في عالم الملاكمة.

وأضاف «موسم الرياض يهدف إلى جمع الناس معا من كل أنحاء العالم من خلال مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة والفريدة؛ وسيصنع هذا التعاون مع أحد أهم المنظمات في رياضة الملاكمة فرصة لاستقطاب اهتمام أوسع من قبل الجمهور العالمي.

من جانبه قال رئيس المجلس العالمي للملاكمة ماوريسيو سليمان «يسعدنا الترحيب بموسم الرياض كشريك رسمي جديد للمجلس العالمي للملاكمة، مضيفا «موسم الرياض حدث ضخم يعد من أكبر الفعاليات الترفيهية عالميا، وارتبطت رياضة الملاكمة أخيرا فيه، حيث أصبحت الرياض معترف بها عالميا كعاصمة لرياضة الملاكمة، وذلك بعد أن أقيمت 3 نزالات مثيرة خلال موسم الرياض السابق».

وأضاف «تزداد أهمية رياضة الملاكمة، ونعتقد أن تعاوننا سيولد عددا من الفرص المميزة والفريدة من نوعها، ونتطلع للمشاركة في هذا الشغف المتنامي في السعودية».