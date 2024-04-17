نجوم العالم يتنافسون في بطولة السعودية للجولف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم بطولة السعودية المفتوحة 2024 المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وتستمر حتى السبت المقبل على ملعب نادي الرياض للجولف.

وتشهد المشاركة التي تمثل جولة آسيوية مشاركة عالمية واسعة من نجوم ليف جولف وجولة موانئ دبي العالمية إلى جانب مشاركة عربية وأبرز نجوم الجولف المحليين.

ويبرز من بين النجوم حامل لقب بطولة السعودية المفتوحة 2023 التايلاندي دينويت بويبونسوب إلى جانب العديد من الأسماء البارزة، منهم هنريك ستنسون وبيتر أوليان وهاوتونج وهم من الأسماء التي تأمل برفع الكأس إلى جانب مشاركة 144 لاعبا يمثلون 33 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وعربيا تشهد البطولة مشاركة سبعة لاعبين يمثلون المملكة العربية السعودية، منهم ثلاثة محترفين إلى جانب 13 لاعبا عربيا تم دعوتهم لإتاحة الفرصة لهم للمنافسة إلى جانب أفضل لاعبي العالم مع استمرار تطور اللعبة في المنطقة.

في سياق متصل أعرب الأمريكي بيتر أوهلين الذي يلعب مع فريق ليف جولف، عن سعادته باللعب في العاصمة الرياض، متوقعا أن تشهد البطولة على مدى أيامها الأربعة أوقاتا مثيرة مليئة بالدرجات المنخفضة.

وقال «شاهدت بطولة السعودية المفتوحة 2023 على شاشة التلفاز في ديسمبر وبطولة أرامكو الدولية للسيدات مؤخرا، ورأيت الكثير من النتائج المنخفضة المميزة إلا أن الأمر يعتمد على حالة الطقس وتأثر البطولة بالرياح».