بايرن ميونخ يطمح في التتويج بدوري الأبطال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، هربرت هاينر، أن فريقه لديه القدرة على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.ويعد دوري الأبطال، هو المسابقة الوحيدة المتبقية أمام بايرن، لتجنب الخروج دون ألقاب خلال الموسم الحالي، إذ يلتقي الفريق الألماني مع ضيفه أرسنال، اليوم، في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية.

المربع الذهبي

كان لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين بالعاصمة البريطانية لندن الأسبوع الماضي، انتهى بتعادل بايرن 2/ 2 مع منافسه الذي كان يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز آنذاك، ليتأجل حسم الصعود للمربع الذهبي إلى مباراة العودة.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي (حامل اللقب)، وريال مدريد الإسباني، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بـ14 لقبا، في الطريق نحو المباراة النهائية التي تجرى في الأول من يونيو القادم على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن.

وأوضح هاينر لصحيفة (مونشنر ميركور) الألمانية، أمس، أن بايرن ميونخ بإمكانه الصعود للدور المقبل.

قادرون على الصمود

قال هاينر، «مع المستوى الذي ظهرنا به في مباراة الذهاب أمام أرسنال، أعتقد أن الفريق قادر على تحقيق ذلك! نحن بايرن ميونخ».

وأضاف رئيس بايرن «بالطبع أنت بحاجة دائما للقليل من الحظ في دوري أبطال أوروبا. لكن حقيقة أننا قادرون على الصمود أمام متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز - أقوى دوري في العالم - تظهر ما هو ممكن عندما يقدم الجميع كل ما لديه».

ويعد دوري أبطال أوروبا بمثابة الفرصة الأخيرة لبايرن، لتجنب أول موسم منذ 2012 دون أي لقب.

وخرج بايرن من كأس ألمانيا مبكرا على يد فريق ساربروكن، الناشط بدوري الدرجة الثالثة، وأنهى باير ليفركوزن هيمنته التي دامت 11 عاما كأبطال للدوري الألماني، بعدما حسم اللقب رسميا لصالحه هذا الموسم.

بدون جمهور

تم منع جماهير بايرن من حضور مباراة الذهاب، بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لكن هاينر ولاعب الوسط ألكسندر بافلوفيتش يأملان في أن تؤازر الجماهير الفريق البافاري اليوم.

من جانبه، أكد بافلوفيتش، الذي عاد للفريق عقب تعافيه من المرض «بالطبع يمكن للجماهير في ملعب أليانز أرينا أن تكون أيضا عاملا مهما للغاية. ومع وجودهم خلفنا، نريد بالتأكيد الوصول للدور قبل النهائي».

وقال لاعب بايرن، «يتعين علينا أن نجلب نفس الشغف والطاقة إلى أرض الملعب كما في مباراة الذهاب. وبعد ذلك، بفضل قدراتنا الجماعية، سنكون قادرين على التغلب على أي منافس».