الامارات | باريس سان جيرمان يثأر من برشلونة بريمونتادا تاريخية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلب باريس سان جرمان الفرنسي تخلّفه ذهاباً على أرضه 2-3 أمام برشلونة الإسباني إلى فوز 4-1 مستغلاً النقص العددي في صفوف منافسه ليبلغ الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم برشلونة بهدف جناحه البرازيلي رافينيا في الدقيقة 12، لكن نقطة التحوّل كانت لدى طرد مدافعه الأوروغوياني رونالدو أراوخو في الدقيقة 29، ليستغل سان جرمان النقص العددي ويسجل رباعية منحته بطاقة التأهل إلى نصف النهائي تناوب عليها عثمان ديمبيلي (40) والبرتغالي فيتينيا (54)، وكيليان مبابي (61 من ركلة جزاء و89).

ولم يجد الفريق الفرنسي أي صعوبة بعد النقص العددي لصاحب الأرض ليستغل ذلك بقوة عن طريق هدافه وأفضل لاعبيه كليان امبابى، الذي سجل هدفين في رباعية فريقه، ليثأر الفريق الفرنسي من الريمونتادا التاريخية، التي كان قد تعرض لها في عام 2017 في نفس الملعب، ويصعد إلى الدور نصف النهائي ويضرب موعدا مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني الذي أقصى الفريق الإسباني الأخر أتلتيكو مدريد.

ويلتقي سان جرمان في نصف النهائي مع بوروسيا دورتموند الألماني الذي أقصى أتلتيكو مدريد الإسباني بفوزه عليه إيابا 4-2 بعد خسارته ذهاباً 1-2.

والتقى الفريقان في دور المجموعات ففاز سان جرمان ذهاباً في باريس 2-0 وتعادلا إياباً 1-1، وعاد إلى صفوف سان جرمان ظهيره الأيمن المغربي الدولي أشرف حكيمي بعد غيابه عن مباراة الذهاب بداعي الإيقاف، كما أجرى مدربه الإسباني لويس إنريكي تعديلين إضافيين بإشراك الجناح برادلي باركولا بدلاً من الإسباني ماركو أسنسيو ولاعب الوسط الشاب وارن زاير ايمري بدلاً من الكوري الجنوبي لي كانغ-ان.

أما في صفوف الفريق الكاتالوني فاضطر مدربه تشافي هرنانديس إلى إجراء تعديل واحد على التشكيلة التي خاضت مباراة الذهاب لإيقاف لاعبه وسطه وقائده سيرجي روبرتو فحل بدلاً من بيدري العائد من إصابة وشارك بديلا في باريس.

ودخل برشلونة المباراة متسلحاً بسلسلة من 13 مباراة من دون خسارة حقق خلالها الفوز في مبارياته الست الأخيرة في مختلف المسابقات.