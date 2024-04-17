باريس سان جيرمان يحسم التأهل لنصف النهائي بريمونتادا قوية أمام برشلونة

المنامة - ياسر ابراهيم - تأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عقب فوزه إياباً على برشلونة 4-1 اليوم الثلاثاء.

وسجل كل من عثمان ديمبلي (40) وفيتينيا (54) وكيليان مبابي (61 من ركلة جزاء و89) أهداف الفريق الباريسي فيما كان هدف برشلونة الوحيد بواسطة رافينيا في الدقيقة 12.



وشهدت المواجهة حصول كل من رونالد أراوخو (29) والمدرب تشافي (56) على البطاقة الحمراء.



يذكر أن مواجهة البارك دي برانس انتهت بفوز رفاق رافينيا 3-2 أمام باريس سان جيرمان.



يواجه الفريق الباريسي في المربع الذهبي بوروسيا دورتموند.



أرقام من مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة:



وصل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرّة الأولى منذ موسم 2020-2021.



وصل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في آخر 5 مواسم.



برشلونة فشل في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 5 من آخر 6 مرات خاض فيها الدور ربع النهائي منذ موسم 2015-2016.



باريس سان جيرمان يصبح أول فريق فرنسي يتخطى دوراً إقصائياً بالرغم من الخسارة على أرضه ذهاباً في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا منذ انطلاقها عام 1955.



برشلونة يفشل بتخطي أحد الأدوار الإقصائية بالرغم من الفوز خارج أرضه ذهاباً لأول مرة في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا منذ انطلاقها عام 1955.



برشلونة يفشل بتخطي أحد الأدوار الإقصائية بالرغم من الفوز خارج أرضه ذهاباً لأول مرة في المسابقات الأوروبية منذ أكتوبر 1984 أمام ميتز الفرنسي في مسابقة كأس الكؤوس الأوروبية.



لويس إنريكي يصبح ثالث مدرب إسباني يقصي برشلونة من أحد الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا بعد فيثينتي ديل بوسكي عام 2002 ورافاييل بينيتيث عام 2007.



لويس إنريكي يصبح أول مدرب سابق لبرشلونة يقصي الفريق الكاتالوني من أحد الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.



فاز باريس سان جيرمان في مباراتين متتاليتين خارج أرضه في مراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ أبريل 2021.



فشل برشلونة في تحقيق الفوز في 3 من آخر 5 مباريات له في دوري أبطال أوروبا.



فشل برشلونة في تحقيق الفوز في 5 من آخر 7 مباريات في مراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا.



تشافي فشل في تحقيق الفوز في 10 من أصل 18 مباراة خاضها كمدرب في دوري أبطال أوروبا.



فشل تشافي في تحقيق الفوز في 16 من أصل 26 مباراة خاضها كمدرب في المسابقات الأوروبية.



فشل تشافي في تحقيق الفوز في 8 من أصل 13 مباراة خاضها على أرضه كمدرب في المسابقات الأوروبية.



كيليان مبابي شارك بـ71 هدفاً في 71 مباراة خاضها في دوري أبطال أوروبا.



كيليان مبابي سجل 13 من آخر 21 هدفاً لباريس سان جيرمان في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.



كيليان مبابي شارك بـ38 هدفاً في 33 مباراة خاضها خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا.



كيليان مبابي سجل 15 هدفاً في 12 مباراة خاضها خارج أرضه في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.



(بي إن سبورت)