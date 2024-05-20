ريال مدريد يثير المخاوف قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند

تألق النرويجي ألكسندر سورلوث وسجل 4 أهداف قاد بها فريق فياريال للتعادل مع ريال مدريد 4 -4 يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وظهر دفاع ريال مدريد مرتبكا وارتكب العديد من الأخطاء والهفوات خلال المباراة، مما سمح لمنافسه بتسجيل 4 أهداف، وهو ما تسبب في قلق جماهير الملكي قبل المواجهة المرتقبة ضد فريق بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا المقررة أول يونيو/حزيران القادم.



وتقدم ريال مدريد في الدقيقة الـ14 عن طريق التركي أردا غولر، وفي الدقيقة 30 أضاف زميله خوسيلو الهدف الثاني.



وسجل سورلوث أول أهدافه في المباراة لفياريال في الدقيقة 39، لكن الريال نجح في استعادة التقدم مجددا عن طريق لوكاس فاسكيز بعد ذلك بدقيقة واحدة.



وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل غولر الهدف الثاني له والرابع لريال مدريد.



وعاد سورلوث ليسجل 3 أهداف لفياريال في الدقائق 48 و52 و56.



ورفع ريال مدريد رصيده إلى 94 نقطة في المركز الأول، في حين رفع فياريال رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثامن.





برشلونة يهزم رايو فايكانو بثلاثية

وفي مباراة أخرى بالجولة نفسها، فاز برشلونة على ضيفه رايو فايكانو 3-صفر.



وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف بيدري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 72 و75.



ورفع برشلونة رصيده إلى 82 نقطة في المركز الثاني، ليضمن وصافة الترتيب خلف ريال مدريد البطل بفارق 4 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثالث قبل نهاية الموسم بجولة واحدة.



على الجانب الآخر، تجمد رصيد رايو فايكانو عند 38 نقطة في المركز الـ16.



وفي باقي مباريات الجولة، فاز أتلتيك بلباو على إشبيلية 2–صفر، واكتسح أوساسونا مضيفه أتلتيكو مدريد 4-1، وفاز سيلتا فيغو على غرناطة 2-1، وفاز جيرونا على فالنسيا 3-1، وفاز ريال سوسيداد على ريال بيتيس 2-صفر، وتعادل مايوركا وألميريا 2-2، وخيم التعادل السلبي على مواجهة لاس بالماس وقادش.



(وكالات)

