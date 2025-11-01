تطوّرات جديدة في قضيّة شيرين عبد الوهّاب ومدير صفحاتها السّابق.. إقرأوا التّفاصيل

شهدت قضيّة الفنّانة المصريّة شيرين عبد الوهّاب ومدير حساباتها السّابق تطوّرًا جديدًا، بعدما كشف محامي الأخير عن تفاصيل جديدة أعقبت صدور حكم ببراءة المطربة من تهمة السّبّ والقدح.

وأوضح المحامي في تصريحاته أنّ موكّله يوسف سرور يعتزم استئناف الحكم، مشيرًا إلى أنّ تقرير البصمة الصّوتيّة الّذي أُعد بشأن التّسجيلات محل القضيّة أثبت أنّ الصّوت يعود بالفعل إلى شيرين عبد الوهّاب وقد تمّ إرفاق نسخة من التّسجيل على فلاشة سُلّمت للجهات المختصّة ضمن ملف التّحقيق.

كما بيّن التّقرير الفنّيّ الصّادر عن جهات التّحقيق بمدينة الشّيخ زايد في القضيّة رقم ٢١٩٤ لسنة ٢٠٢٥، أنّ الحرز المقدم تضمّن وحدة تخزين إلكترونية تحوي تسجيلًا صوتيًّا تمّ تفريغه في محضر من ثماني صفحات وتبيّن بعد الفحص أنّ الصّوت هو صوت شيرين عبد الوهّاب، كما ورد فيه اسم مدير حساباتها السّابق يوسف سرور بوضوح.

وأضاف المحامي أنّ شيرين، حاولت الالتفاف على القضيّة من خلال استخدام هاتف شخص آخر أثناء التّسجيل، فالفحص الفنّيّ أثبت أنّ الصّوت المسجَّل يخصّها هي.

يُذكر أنّ المحكمة كانت قد أصدرت حكمًا ببراءة شيرين عبد الوهّاب من تهمة سبّ وقدح مدير حساباتها السّابق، بعد خلافات نشبت بين الطرفين حول كلمات المرور الخاصّة بحساباتها على مواقع التّواصل الاجتماعيّ.