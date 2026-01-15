بطولة أستراليا: مواجهة محتملة بين سينر وديوكوفيتش في نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : يواجه الإيطالي يانيك سينر الذي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه ضد الفرنسي أوغو غاستون، احتمال الاصطدام بالمخضرم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، صاحب 10 ألقاب قياسية، في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وفق القرعة التي سحبت الخميس.

وسيفتتح المصنف أول عالميا الإسباني كارلوس ألكاراس مشواره في البطولة التي تنطلق الأحد، بمواجهة الأسترالي آدم والتون في سعيه لتحقيق أول لقب له في ملبورن بارك وضمه إلى ألقابه في بطولات رولان غاروس (2024 و2025) وويمبلدون (2023 و2025) وفلاشينغ ميدوز (2022 و2025).

وقع ألكاراس الذي لم يذهب في أستراليا أبعد من ربع النهائي (مرتان في 2024 و2025)، في النصف نفسه من الجدول مع الألماني ألكسندر زفيريف، وصيف النسخة الماضية، مع احتمال تواجههما في نصف النهائي.

وتوج سينر باللقب للعام الثاني تواليا بتغلبه في نهائي الموسم الماضي على زفيريف بثلاث مجموعات، قبل أن يضيف بعدها لقبي ويمبلدون وبطولة "أيه تي بي" الختامية.

وفي حال نجح اللاعب البالغ 24 عاما في الفوز بثلاثة ألقاب متتالية في أستراليا، فسينضم إلى ديوكوفيتش كاللاعبين الوحيدين في حقبة الاحتراف اللذين يحققان هذا الإنجاز.

ويطمح النجم الصربي إلى إحراز لقبه الكبير الـ25، وسيبدأ مشواره بمواجهة الإسباني بدرو مارتينيس المصنف 71 عالميا.

وقال سينر إن "القرعة صعبة جدا، لا يهم من تواجه. نحن أفضل اللاعبين في العالم والطريق طويل جدا وبعيد. سنأخذ الأمور يوما بيوم".

أما زفيريف، المصنف ثالثا، فسيواجه الكندي غابريال ديالو في الدور الأول، فيما يلتقي المصنف السادس الأسترالي أليكس دي مينور مع الإيطالي ماتيو بيريتيني في مواجهة قوية.

وفي منافسات السيدات، ستبدأ الأميركية ماديسون كيز حملة الدفاع عن لقبها أمام الأوكرانية أولينكوفا، بينما تلتقي المصنفة الأولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا مع الفرنسية تيانتسوا راكوتومانغا راجاونا، المشاركة ببطاقة دعوة.

وفجرت كيز المفاجأة العام الماضي بفوزها على سابالينكا في نهائي مثير من ثلاث مجموعات، لتحصد أول لقب كبير في مسيرتها عن 29 عاما، لكنها لم تحقق أي لقب آخر طوال العام، ما يجعلها تحت ضغط كبير هذا الموسم.

وتقع سابالينكا والمصنفة الثالثة الأميركية كوكو غوف في النصف نفسه من الجدول، وقد تلتقيان في نصف النهائي إذا وصلتا إلى هذا الدور.

وتبدأ غوف مشوارها أمام الأوزبكية كاميلا رخيموفا، وقد تواجه في الدور الثاني مواطنتها المخضرمة فينوس وليامس التي حصلت على بطاقة دعوة بعمر 45 عاما.

أما المصنفة الثانية البولندية إيغا شفيونتيك، المتوجة بستة ألقاب كبرى، فستلتقي في الدور الأول مع لاعبة متأهلة من التصفيات، وقد تواجه المصنفة الرابعة الأميركية أماندا أنيسيموفا في نصف النهائي.