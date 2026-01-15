رئيس الدولة يمنح سفير أوزبكستان وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

ابوظبي - سيف اليزيد - منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سعادة عبدالعزيز أوكولوف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى دولة الإمارات.

وقلّد معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة، سعادته الوسام خلال اللقاء، الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية أوزبكستان في جميع المجالات. ‎ وأعرب معاليه عن تمنياته لسعادة السفير بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، مشيداً بدوره خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان.



‎ من جانبه، أعرب سعادته عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بما حققته دولة الإمارات من تقدم وإنجازات تعكس رؤية القيادة وحرصها على تعزيز مكانة الدولة في الساحة العالمية. ‎كما أعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية في الدولة، على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين.