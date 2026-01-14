زوي سالدانا تتفوّق على توم كروز ونجوم هوليوود الكبار… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: فازت النّجمة الحائزة جائزة الأوسكار زوي سالدانا بلقب أعلى ممثّلة تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السّينما، وذلك بفضل نجاح فيلم «Avatar: Fire and Ash».

سالدانا شاركت في ثلاثة من أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات في العالم:

Avatar (٢٠٠٩) في المركز الأوّل

Avatar: The Way of Water (٢٠٢٢) في المركز الثّالث

Avengers: Endgame (٢٠١٩) في المركز الثّاني

كما أصبحت أوّل ممثّلة تظهر في أربعة أفلام تجاوزت إيراداتها عتبة مليارَي دولار عالميًّا، بما في ذلك Avengers: Infinity War (٢٠١٨).

وإلى جانب أفلام «أفاتار» وظهورها المتكر؟ر في عالم مارفل السّينمائيّ بدور غامورا (ومنها ثلاثة أجزاء من Guardians of the Galaxy)، مثّلت سالدانا أيضًا شخصيّة نيّوتا أهورا في ثلاثيّة Star Trek الّتي حققت أكثر من مليار دولار حول العالم.

حتى عام ٢٠٢٤، بلغ مجموع إيرادات أفلام سالدانا أكثر من أربعة عشر مليار دولار، هذا ما وضعها في المركز الثّالث بعد سكارليت جوهانسون وصامويل جاكسون.

لكنّ نجاح الجزء الثّالث من «أفاتار» الصّادر في ديسمبر الّذي حقق حتى الآن ١.٢٣ مليار دولار، دفعها إلى الصّدارة العالميّة، ليرتفع مجموع إيرادات أفلامها إلى ١٥.٤٧ مليار دولار بحسب موقع The Numbers.

وشهد عام ٢٠٢٥ إنجازًا لافتًا لسالدانا، إذ فازت في مارس بجائزة الأوسكار لأفضل ممثّلة مساعدة عن دورها البارز في فيلم Emilia Pérez، لتصبح أوّل أمريكية من أصل دومينيكاني تنال هذه الجائزة.

قائمة أعلى عشر نجوم تحقيقًا للإيرادات (حتّى الثّلث عشر من يناير ٢٠٢٥):

زوي سالدانا – ١٥.٤٦ مليار دولار

سكارليت جوهانسون – ١٥.٤٠ مليار دولار

صامويل إل. جاكسون – ١٤.٦١ مليار دولار

روبرت داوني جونيور – ١٤.٣١ مليار دولار

كريس برات – ١٤.١٢ مليار دولار

توم كروز – ١٢.٦٦ مليار دولار

كريس هيمسورث – ١٢.١٨ مليار دولار

فين ديزل – ١٢.٠٤ مليار دولار

كريس إيفانز – ١١.٤٨ مليار دولار

دواين جونسون – ١١.٤٦ مليار دولار