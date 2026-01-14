نجاح كبير لـ “A.B.I” … كنان أميرزالي أوغلو وأفرا ساراتش أوغلو يحطّمان الأرقام القياسيّة في ليلة واحدة

دبي - فريق التحرير: ​في عودة تاريخيّة وصفتها الصّحافة التّركيّة بأنّها “الأقوى منذ سنوات”، أثبت النّجم القدير كنان أميرزالي أوغلو أنّه لا يزال الرّقم الصّعب في عالم الدّراما رغم غيابه عن الشّاشة لمدّة سبع سنوات مضت.

في التّفاصيل، مع انطلاق الحلقة الأولى من مسلسل “العائلة هي الامتحان” (A.B.I)، من إنتاج شركة OGM Pictures، لم يحتلّ العمل الصّدارة وحسب، بل رسم الابتسامة على وجه قناة atv بتحقيقه أعلى نسبة افتتاحيّة لمسلسل منذ عام ٢٠٢٠.

في هذا السّياق، ​أكّدت الصّحافيّة التّركيّة بيرسين ألتونتاش، أنّ المسلسل حقّق “افتتاحيّة خياليّة” بفارق شاسع عن أقرب منافسيه، إذ جاءت نسب المشاهدة كالتّالي:

​فئة Total: أحرز ٩.٨١ في المئة (بحصّة مشاهدة بلغت ٢٣.٨٣%).

​فئة AB: أحرز ٧.٣٧ % (بحصّة مشاهدة ١٩.٧٩%).

​فئة +٢٠abc1: سجّل الرّقم الأعلى بـ ٩.٩٨% (بنسبة استحواذ ٢٣.٧٥%).

​هذه الأرقام تعني أنّ المسلسل استقطب ربع المشاهدين في تركيا لحظة عرضه وهو إنجاز لم يسبقه إليه عمل دراميّ منذ وقت طويل.

تدور أحداث “العائلة هي الامتحان”، حول شخصيّة الدّكتور “دوغان هانجي” (كنان أميرزالي أوغلو) الّذي يعيش بمبدأ إنسانيّ صارم: “لن أقتل شخصًا بهذه الأيدي.. بل سأنقذ الأرواح”. لكن هذا المبدأ يوضع في اختبار حقيقيّ أمام ماضٍ أسود وعائلة غارقة في الأسرار.

​تتقاطع حياة الدّكتور دوغان، مع المحامية “شاغلار” (أفرا ساراتش أوغلو) والشّخصيّة الغامضة “بهرام”. المسلسل يقدّم سردًا سلسًا يتنقّل بين الماضي والحاضر، ليكشف تدريجيًّا عن “عقدة” مشتركة تربط هؤلاء الأبطال بعضهم ببعض. إنّها قصة عن العائلات الّتي تبدو مثاليّة من الخارج، لكنّها تخفي في طيّاتها حِقدًا دفينًا وأسرارًا قد تؤدّي للقتل.

تصدّر A.B.I حديث الجميع، باعتباره يقدّم ​ثنائيّة الموسم، إذ ظهر التّناغم الكبير بين كنان أميرزالي أوغلو في عودته بعد سبع سنوات وأفرا ساراش أوغلو بعد نجاحاتها الأخيرة، ممّا خلق حالة من الانبهار الجماهيريّ.

​كما تميّز العمل بسرد عميق للأحداث وتصوير الشّخصيّات المفعمة بالعقد النّفسيّة، ممّا جعل المشاهد يتفاعل مع كلّ تفصيلة.

انتهت الحلقة الأولى بنهاية “مجنونة” غير متوقّعة، ممّا رفع سقف التّوقّعات للحلقة القادمة وجعل التّساؤلات تشتعل عبر منصّات التّواصل الاجتماعيّ.

إذًا بعد أن حطّم الأرقام القياسيّة في افتتاحيّة تاريخيّة؛ هل ينجح مسلسل (A.B.I) في الحفاظ على هذا الزّخم خلال حلقاته القادمة؟”