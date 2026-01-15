تكنولوجيا: متصفح Samsung Internet يصل إلى ويندوز رسميًا بدون أي قيود أو متطلبات خاصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج في أكتوبر الماضي متصفح الويب الخاص بها Samsung Internet على نظام ويندوز، في خطوة مهمة أنهت حصر المتصفح على أجهزة اندرويد فقط. وجاء الإطلاق حينها في صورة نسخة تجريبية، كانت متاحة داخل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لا غير.

اليوم، يتغير هذا الوضع. أصبح Samsung Internet for Windows متاحًا عالميًا دون أي قيود جغرافية، رغم أن الموقع الرسمي لا يزال يشير إلى توفره في كوريا والولايات المتحدة فقط، إلا أن زر التحميل يعمل بالفعل من أي مكان.

في المقابل، لم يتغير وضع المتصفح كنسخة تجريبية حتى الآن، لكن هذا التوسع في الإتاحة قد يكون مؤشرًا على اقتراب إطلاق النسخة المستقرة، دون صدور إعلان رسمي يؤكد ذلك.

من ناحية الاستخدام، يقدّم المتصفح تجربة تصفح تقليدية مشابهة لما توفره متصفحات مثل Chrome وEdge وFirefox وOpera وVivaldi. ويضيف إلى ذلك ميزة المزامنة المدمجة، التي تتيح ربط تجربة التصفح بين أجهزة اندرويد وويندوز بسلاسة.

كذلك تضمن خدمة Samsung Pass حفظ كلمات المرور ومزامنتها بأمان عبر مختلف الأجهزة، مع إمكانية متابعة تصفح الصفحات المفتوحة عند الانتقال من جهاز إلى آخر.

