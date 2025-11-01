أن أف أل: تغريم ريفنز 100 ألف دولار بسبب تقرير غير دقيق حول إصابة لاعب

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : غرّمت رابطة دوري كرة القدم الأميركية (أن أف أل) فريق بالتيمور ريفنز مبلغ 100 ألف دولار، بسبب انتهاكه قواعد سياسة الإبلاغ عن الإصابات، في الطريقة التي أدرج بها إصابة لاعبه لامار جاكسون الأسبوع الماضي، وفق ما أعلنت الرابطة الجمعة.

وكان جاكسون يعاني من شدّ في العضلة الخلفية اليمنى، لكنه شارك في التمارين يوم الجمعة الماضي ضمن فريق محاكاة الخصوم الخاص بريفنز.

وقد أُدرج كلاعب شارك بشكل كامل في تمرين الجمعة، وكان مشكوكا في مشاركته في مباراة الأحد ضد شيكاغو، لكن في اليوم التالي تم تعديل وضعه في تقرير التمارين إلى "مشاركة محدودة"، ثم أُعلن غيابه عن المباراة.

ورغم مشاركته في التمارين، فإن وجوده ضمن فريق محاكاة الخصوم الذي ينفذ خططا هجومية مشابهة لتلك التي يتوقعها دفاع ريفنز من شيكاغو، أشار إلى أنه لم يكن جاهزا للعب مع التشكيلة الأساسية أو للمنافسة بشكل كامل.

وقال فريق ريفنز "بعد التشاور مع مكتب الرابطة، وبما أن لامار لم يشارك في التمارين كلاعب أساسي، قمنا بتحديث تقريرنا ليعكس مشاركته الفعلية".

وصرّح مدرب ريفنز، جون هاربو، يوم الإثنين أن الخطأ في قائمة الإصابات كان "خطأً غير مقصود"، وبعد التحقيق، خلصت الرابطة إلى أن الخطأ ناتج عن الإهمال وليس محاولة للحصول على ميزة تنافسية.

وقد قبل فريق ريفنز الغرامة ولن يطعن في القرار.

وقال الفريق في بيان "من الضروري أن يعمل فريق بالتيمور ريفنز دائمًا بنزاهة وبما يتوافق تماما مع إرشادات رابطة الدوري. لقد ارتكبنا بوضوح خطأ في الإبلاغ عن إصابة لاعب، وتعاوننا بشفافية مع تحقيق الرابطة".

وكان جاكسون قد غاب عن مباراة الأسبوع الماضي، حيث قاد البديل تايلر هنتلي فريق ريفنز للفوز على شيكاغو 30 16.