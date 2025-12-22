الاقتصاد

سعر النحاس يقترب من الهدف-توقعات اليوم 22-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

سعر النحاس يقترب من الهدف-توقعات اليوم 22-12-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يقترب من الهدف-توقعات اليوم 22-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-12-22 05:16AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بدأ سعر النحاس بالتفاعل مع العوامل الإيجابية المتكررة والتي تتمثل بالثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة وبتشكيل مستوى 5.1300$ للدعم الإضافي لنلاحظ اقترابه بفارق قليل من الهدف الرئيسي الأول المتمركز عند 5.5000$.

 

نجاح مؤشر ستوكاستيك بالثبات ضمن مستوى تشبع الشراء قد يزيد بدوره الضغوط الإيجابية على تداولات السعر لنتوقع بتحقيقه قريبا لاختراق مستوى 5.5000$ البدء بتسجيل مكاسب إضافية بانجذابه نحو 5.6300$ و5.7400$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.3500$ و 5.5500$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا