سعر النحاس يقترب من الهدف-توقعات اليوم 22-12-2025

بدأ سعر النحاس بالتفاعل مع العوامل الإيجابية المتكررة والتي تتمثل بالثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة وبتشكيل مستوى 5.1300$ للدعم الإضافي لنلاحظ اقترابه بفارق قليل من الهدف الرئيسي الأول المتمركز عند 5.5000$.

نجاح مؤشر ستوكاستيك بالثبات ضمن مستوى تشبع الشراء قد يزيد بدوره الضغوط الإيجابية على تداولات السعر لنتوقع بتحقيقه قريبا لاختراق مستوى 5.5000$ البدء بتسجيل مكاسب إضافية بانجذابه نحو 5.6300$ و5.7400$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.3500$ و 5.5500$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم