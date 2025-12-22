شكرا لقرائتكم خبر عن الين يحاول التعافي من مستويات منخفضة تحت أنظار السلطات اليابانية والان مع بالتفاصيل

•العملة اليابانية تستقر فوق أدنى مستوى في 4 أسابيع

•تعليقات أقل عدوانية لمحافظ بنك اليابان "كازو أويدا"

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة اليابانية



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليعوض جزء من خسائره الفادحة التي تكبّدها يوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي ،ليبدأ في التعافي من أدنى مستوى في أربعة أسابيع ،مع نشاط نسبي لعمليات الشراء من مستويات منخفضة ،وبدعم تحذيرات مسؤولي الحكومة اليابانية بشأن احتمالات التدخل في سوق الصرف.



رفع البنك المركزي الياباني، يوم الجمعة، سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود عند 0.75%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في الأسواق.



جاء بيان السياسة النقدية المصاحب لهذا القرار معززًا فرضية الاستمرار في التطبيع ورفع أسعار الفائدة إذا تحققت التوقعات الاقتصادية ،لكن جاءت تعليقات محافظ البنك "كازو أويدا" أقل عدوانية عما كان متوقعًا ،لتتراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية خلال النصف الأول من العام المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.3% إلى ( 157.23¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (157.68¥)، و سجل أعلى مستوى عند ( 157.71¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة منخفضًا بنسبة 1.45% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة،وبأكبر خسارة يومية منذ 6 أكتوبر الماضي ،بسبب تعليقات كازو أويدا.



•وفقد الين الأسبوع الفائت نسبة 1.2% مقابل الدولار،في ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بسبب ضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في النصف الأول من العام المقبل.



السلطات اليابانية

في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين في طوكيو، أعرب كلٌّ من كبير دبلوماسيي العملة في اليابان "أتسوكي ميمورا"، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا، عن قلقهما إزاء التحركات «الحادة والمتقلبة» في سوق الصرف الأجنبي.



وأكدا أن السلطات اليابانية تتابع تطورات العملة عن كثب، محذرين من أن المسؤولين مستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة، في إشارة واضحة إلى احتمال التدخل لكبح التقلبات المفرطة.



الفائدة اليابانية

•قررت لجنة السياسة النقدية اليابانية بالإجماع الأسبوع الماضي رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.75% كأعلى مستوى منذ سبتمبر 1995 ، وهو الرفع الثاني في عام 2025 بعد رفع سابق في يناير.

• وقال بنك اليابان: نظراً لانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات منخفضة للغاية، وسيواصل البنك رفع أسعار الفائدة إذا تحققت توقعاته الاقتصادية و توقعات الأسعار.



•وأشار محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" إلى أن البنك سيدرس ما يُسمى بسعر الفائدة المحايد، وذلك في ضوء استجابة الاقتصاد والأسعار لتغيرات أسعار الفائدة، ما يعني اتباع نهج مرن يتناسب مع الظروف الاقتصادية الفعلية.



•عقب اجتماع البنك وتعليقات أويدا ،ظل تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يناير القادم أقل من 20%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



أراء وتحليلات

قال توني سيكامور، محلل السوق في آي جي في سيدني:علىالرغم من أن بيان بنك اليابان أشار إلى أن العوائد الحقيقية لا تزال "منخفضة بشكل ملحوظ" .. مما قد ينذر بمزيد من التشديد النقدي في المستقبل .. إلا أن المؤتمر الصحفي للمحافظ أويدا لم يقدم أي جديد يُذكر، إذ اكتفى بتأكيد النهج المعتمد على البيانات.



وأضاف سيكامور:أدى غياب توجيهات أوضح بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة اليابانية مستقبلاً إلى خيبة أمل الأسواق، مما أدى إلى عمليات بيع للين.



نظرة فنية

