شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقتحم مستويات 4,400 دولار للأونصة لأول مرة فى التاريخ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •توقف صعود الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي

•الأسواق في انتظار قوية حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،لتدخل في سلسلة جديدة من تسجيل المستويات القياسية الجديدة ،خاصة بعد اقتحام مستويات 4,400 دولارًا للأونصة لأول مرة في التاريخ ،في ظل الطلب الاستثماري القوي على المعدن الثمين ،وبدعم تراجع مستويات العملة الأمريكية في سوق صرف العملات الأجنبية.



تأتي تلك التطورات في ظل تزايد الرهانات حول قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين خلال العام المقبل ،خاصة بعدما أوضحت بيانات أسعار المستهلكين الأخيرة انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في الولايات المتحدة.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 1.9% إلى (4,420.06$) كأعلى مستوى على الإطلاق ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,338.71$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,338.05$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، حقق أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.15%،في ثاني مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،مع نشاط نسبي لعمليات شراء المعدن كملاذ آمن.



•وحقق المعدن الثمين"الذهب" الأسبوع الماضي ارتفاع بنسبة 0.9%،في ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل قرارات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبريطانيا.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.15% ،ليتخلي عن أعلى مستوى في أسبوع ، في طريقه صوب تكبّد أول خسارة خلال الجلسات الأربعة الأخيرة ،عاكسًا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار الأمريكي بعد تعليقات حِذرة لبعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والتي توضح تنامي القلق حيال ضعف مؤشرات سوق العمل في الولايات المتحدة.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يناير 2026 مستقر حاليًا عند 78% ،وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 22%.



•ويُسعّر المستثمرون حاليًا خفضين لسعر الفائدة الأمريكية على مدار العام المقبل ،في حين توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال "مات سيمبسون"، كبير المحللين فى شركة ستون إكس: عادةً ما يحقق شهر ديسمبر عوائد إيجابية للذهب والفضة، لذا فإن الظروف الموسمية تصب في مصلحتهما.



وأضاف سيمبسون: بالنظر إلى أن الذهب قد ارتفع بالفعل بنسبة 4% هذا الشهر، ومع اقتراب نهاية العام، قد يرغب المستثمرون في توخي الحذر نظرًا لانخفاض أحجام التداول وارتفاع احتمالات جني الأرباح.



ووفقًا للمحلل الفني لدى وكالة رويترز "وانج تاو": إن سعر الذهب الفوري قد يرتفع إلى 4,427 دولارًا للأونصة، بعد أن تجاوز مستوى مقاومة رئيسيًا عند 4,375 دولارًا.

صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر ،وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,052.54 طن متري.



نظرة فنية

سعر الذهب يسجل مستوى تاريخي جديد - توقعات اليوم – 22-12-2025