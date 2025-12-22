تكنولوجيا: خدمة Incogni تزيل رقمك القومي وبياناتك الحساسة من الإنترنت باحترافية كاملة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - هل تتخيل أن رقمك القومي ربما متاح للبيع لأي شخص يرغب في شرائه؟ الأمر نفسه ينطبق على رقم هاتفك، عنوانك، تاريخ ميلادك، وغير ذلك الكثير.

السبب في ذلك يعود إلى وجود شركات تعرف باسم “وسطاء البيانات”، الذين يشترون المعلومات الشخصية من المواقع، مطوري التطبيقات، ومصادر أخرى، ثم يعيدون بيعها للعملاء.

لحسن الحظ، هناك خدمة Incogni لمساعدتك في حماية بياناتك.

غالبًا ما نوافق على سياسات الخصوصية عند التسجيل في موقع أو استخدام تطبيق جديد دون أن نقرأ النصوص الطويلة المليئة بمصطلحات غامضة مثل “سنشارك بياناتك مع شركاء محددين”. لكن ما لا يبدو واضحًا هو أن هذه الشركات قد تبيع بياناتك لوسطاء البيانات، الذين يقومون بإعادة بيعها لعملائهم.

في أفضل الحالات، تُستخدم بياناتك الشخصية لاستهدافك بالإعلانات. أما في أسوأ الحالات، قد يحصل القراصنة على هذه المعلومات، ليتم استخدامها من قبل المحتالين وسارقي الهوية.

يمكنك التحقق بنفسك من خلال البحث في جوجل أو حتى سؤال ChatGPT، لتكتشف كمًّا مذهلًا من البيانات الشخصية المتاحة، بما في ذلك معلومات عن أفراد العائلة والعلاقات والخبرة العملية.

قد تحاول إزالة بياناتك بنفسك من وسطاء البيانات، لكن الأمر أصعب مما يبدو. فبعض الشركات تخفي روابط الطلبات وتضع عقبات متعددة أمامك، والبعض الآخر يخالف القانون بعدم توفير الروابط أصلاً. وحتى إذا نجحت في طلب الإزالة، ستضطر لتكرار العملية باستمرار مع إضافة بيانات جديدة.

الحل الأبسط هو الاعتماد على Incogni. يقوم هذا الخدمة بمسح بياناتك الشخصية من الإنترنت، ويواجه مئات وسطاء البيانات نيابة عنك، ليس مرة واحدة فقط، بل بشكل متكرر. بخلاف الخدمات الأخرى، تساعدك Incogni في إزالة معلوماتك الحساسة من جميع أنواع الوسطاء، بما في ذلك مواقع البحث عن الأشخاص.

شارك أحد مستخدمي Reddit تجربته بعد أن وصل رقم هاتفه وعنوانه واسم والدته لأي شخص في خطوتين فقط، نتيجة استخدام المحتال لبياناته الشخصية. قال: “اتصل بي شخص ما، وبصديقتي السابقة، وأخي، وابن عمي، ووالداي، وسأل عني. كان يعرف أسماء الجميع وحتى مكان عملي”.

تعتمد Incogni على متابعة بياناتك الشخصية باستمرار وإزالتها من مجموعة واسعة من المصادر، بما في ذلك وسطاء البيانات، مواقع الأنساب، ووسائل التواصل الاجتماعي. ومع خطة Unlimited، يمكنك حتى إرسال الروابط التي اكتشفتها بنفسك، وستتولى Incogni التعامل معها نيابة عنك.

