الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 10:09 صباحاً - طريقة حجز موعد في مكتب العمل الفلبيني بالرياض

حجز موعد مكتب العمل الفلبيني بالرياض يتم من خلال موقع إلكتروني رسمي مخصص ومرتبط بالسفارة الفلبينية في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف التسهيل على الجالية الفلبينية في السعودية، وذلك حتى يتم تجديد جواز السفر أو الرجوع إلى الجهات المختصة للحصول على مجموعة من الخدمات المتاحة للعمالة الفلبينية من خلال المكتب.

حجز موعد مكتب العمل الفلبيني بالرياض

الدخول إلى خدمة حجز موعد مكتب العمل الفلبيني بالرياض (بولو) من هنا. انقر على احجز الآن وابدأ في تحديد الموعد المناسب وفقًا للمواعيد المتاحة في مكتب العمل الفلبيني. اكتب كافة البيانات المطلوبة واحرص على كتابتها بدقة من أجل تفادي أي مشكلة. أدخل رقم الجوال. انقر على تأكيد الموعد. سوف تصلك رسالة نصية عبر رقم الهاتف تفيد بتفاصيل الموعد.

سياسات ما قبل الحجز في مكتب العمل الفلبيني

قبل أن تقوم بالدخول إلى موقع بولو الإلكتروني من أجل حجز موعد في مكتب العمل الفلبيني بالرياض يجب أن تراعي مجموعة من النقاط الهامة:

احرص على كتابة الاسم بالكامل لأنه في حالة ما إذا كان الاسم غير مكتمل سوف يتم إلغاء الحجز بشكل تلقائي.

لا تقم بإجراء مجموعة من الحجوزات المتعددة وفي حالة القيام بذلك سيتم إلغاء كامل الحجوزات.

إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول من أجل تأكيد الحجز.

التحقق من رقم السجل التجاري للشركة قبل إدخاله حتى يتم قبول الحجز.

المستندات المطلوبة لعقد عمالة المنزل

يتم إرفاق نسخ مصورة بالإضافة إلى ضرورة إحضار أصل المستندات من أجل مطابقتها:

جواز السفر ساري المفعول.

تأشيرة الدخول المختومة.

الإقامة سارية المفعول.

بطاقة الهوية الوطنية لصاحب العمل.

تأشيرة الخروج والعودة.

نسخة من التذكرة.

شروط استقدام العمالة الفلبينية في السعودية

يجب ألا يقل راتب العامل الفلبيني عن 1500 ريال سعودي كل شهر.

على العامل أن يحصل على يوم واحد إجازة كل أسبوع ويكون له الحق أن يفعل فيه كل ما يشاء.

يسمح للعامل بالاحتفاظ بكافة أوراقه الخاصة مثل الإقامة وجواز السفر.

بعد عامين من عمل العامل يحق له أن يحصل على إجازة لمدة شهر.

يجب على العامل أن يقوم بفتح حساب بنكي خاص به يحمل اسمه وكافة بياناته حتى يتم إيداع الراتب عليه.

تسعى الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية إلى تسهيل الأمور والإجراءات على المواطنين والمقيمين وذلك من خلال المواقع الإلكترونية التي تتيح العديد من الخدمات مثل حجز موعد مكتب العمل الفلبيني بالرياض.